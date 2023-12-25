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В России отметили готовность сотрудничать с Китаем по лайнеру
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РФ готова продолжить сотрудничество с Китаем по проекту дальнемагистрального самолета, но конфигурация взаимодействия меняется: теперь речь идет о разработке компонентов, сообщил... ПРАЙМ, 25.12.2023
новости, россия, китай, создание дальнемагистрального лайнера
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. РФ готова продолжить сотрудничество с Китаем по проекту дальнемагистрального самолета, но конфигурация взаимодействия меняется: теперь речь идет о разработке компонентов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Да, мы готовы продолжать работу, но с учетом обстоятельств меняем конфигурацию взаимодействия по данному проекту. В первую очередь — на договорные отношения по разработке тех или иных компонентов для этого самолета, в которых есть заинтересованность у наших восточных партнеров", — сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Китаем по проекту китайского дальнемагистрального самолета.
При этом он подчеркнул, что сейчас РФ сконцентрирована на разработке комплектующих, которые важны для импортозамещения в отечественных ближнемагистральных самолетах SJ-100 и среднемагистральных МС-21.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.