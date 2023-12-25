МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. РФ готова продолжить сотрудничество с Китаем по проекту дальнемагистрального самолета, но конфигурация взаимодействия меняется: теперь речь идет о разработке компонентов, сообщил в интервью РИА Новости вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров. Мантуров раскрыл перспективы использования дальнемагистрального Ил-96-400

"Да, мы готовы продолжать работу, но с учетом обстоятельств меняем конфигурацию взаимодействия по данному проекту. В первую очередь — на договорные отношения по разработке тех или иных компонентов для этого самолета, в которых есть заинтересованность у наших восточных партнеров", — сказал он, отвечая на вопрос о сотрудничестве с Китаем по проекту китайского дальнемагистрального самолета.

При этом он подчеркнул, что сейчас РФ сконцентрирована на разработке комплектующих, которые важны для импортозамещения в отечественных ближнемагистральных самолетах SJ-100 и среднемагистральных МС-21.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.