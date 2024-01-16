МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. В Госдуму внесли законопроект, позволяющий Банку России с 1 июля ограничить выдачу ипотечных кредитов и займов гражданам, следует из базы данных нижней палаты парламента. ВТБ предложил вернуть прежний размер субсидии банкам по льготной ипотеке

Цель законопроекта — включение в периметр действия макропруденциальных лимитов (МПЛ), устанавливаемых Банком России, ипотечных кредитов (займов), предоставляемых физлицам в целях, не связанных с предпринимательской деятельностью. Это, согласно пояснительной записке, позволит "снизить закредитованность граждан и предотвратить накопление рисков" кредитными и микрофинансовыми организациями (МФО) за счет ограничения возможности предоставления рискованных ипотечных кредитов (займов).

Разработчики обращают внимание, что в настоящее время выросли риски в ипотечном кредитовании в связи с ростом цен на строящееся жилье. Если заемщику потребуется продать на вторичном рынке купленное в ипотеку строящееся жилье, полученных средств может оказаться недостаточно для исполнения обязательств по кредиту, что несет риски как для заемщика, так и для кредитора, отмечают они.

С 1 января 2022 года Банк России наделен полномочиями по установлению МПЛ, под которыми понимается максимальная допустимая доля отдельных видов кредитов (займов) в общем объеме кредитов (займов) соответствующего вида, предоставленных кредитной организацией или МФО в течение квартала. Однако такие лимиты не применяются, в частности, к кредитам (займам), предоставленным гражданам, обязательства по которым обеспечены ипотекой.

Законопроект с 1 июля 2024 года сохраняет такое исключение лишь для тех ипотечных кредитов (займов), обязательство физлиц по которым обеспечены ипотекой воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания. В Москве вырос требуемый доход для покупки квартиры в ипотеку

Банк России, исходя из пояснительной записки, сможет ограничивать долю предоставляемых кредитов (займов), обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также предназначенных для размещения транспортных средств частей зданий или сооружений (машино-мест).

"При этом указанные ограничения в целях исключения регуляторного арбитража и ограничения риска передачи банками аффилированным МФО рискованной ипотеки в рамках договора цессии предлагается распространить как на кредитные организации, так и на МФО", — сказано там же. Макропруденциальные лимиты для автокредитов сохранятся.