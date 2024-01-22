МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил выделить средства для поиска госсобственности России, Российской империи и СССР за границей, пишет издание РБК. Чехия решила заморозить российскую госсобственность

Как отметил кандидат исторических наук Александр Крушельницкий, в данном случае речь может идти о недвижимости, принадлежавшей лицам так называемых императорских фамилий. Более того, по его словам, в XIX-XX веках России принадлежала существенная часть побережья Ниццы.

"Эта недвижимость заключалась не только в особняках, замках и непосредственно прилегающих к ним земельных участках. Приобретались также лесные охотничьи угодья, участки с особо красивыми панорамными видами и даже, единичный случай, но в Париже, городской сквер", — отметил эксперт.

Кроме того, по словам Крушельницкого, это касается крупных счетов, которые размещали в банках Швейцарии, Великобритании, Франции, Германии, Австро-Венгрии подданные Российской империи, в том числе представители "той же императорской фамилии".

Историк подчеркнул, что будущее большей части этого имущества "весьма сомнительна" с правовой точки зрения.

Президент России Владимир Путин ранее 19 января подписал распоряжение о предоставлении ФГУП "Госзагрансобственность" субсидии на поиск собственности России, бывшей Российской империи и бывшего СССР за рубежом, а также на возмещение расходов по содержанию и эксплуатации российской недвижимости за рубежом.

Ницца считается городом, в котором сплелись французская и русская культуры. Русские начали переезжать во французский город в середине XIX века вслед за императорским семейством. Богатые россияне, а затем и деятели культуры, сделали ничем тогда не примечательную Ниццу "столицей" Французской Ривьеры.