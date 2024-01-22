МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. У Америки появилась "жизненно важная для нацбезопасности" трехсторонняя стратегия по избавлению от зависимости России в атомной сфере, пишет Financial Times. Америка хочет покончить с зависимостью от России, пишет СМИ

По данным Министерства энергетики страны, около 20 процентов урана, который нужен США для работы их атомных энергоблоков, поступает из России.

В плане прописано, что Америка должна восстановить внутреннюю цепочку поставок урана, а также развивать предприятия по его обогащению. Вашингтон намерен субсидировать отечественную промышленность, привлекать международных партнеров в атомные проекты, а также ввести импортные ограничения в отношении России "для защиты инвестиций налогоплательщиков".

Помощник министра энергетики США Кэтрин Хафф сказала, что данная стратегия жизненно важна для поддержания национальной безопасности, энергетической независимости и борьбы с изменением климата (атомная энергетика входит в число перспективных с точки зрения сохранения экологии). По ее мнению, американские компании при прекращении поставок российского урана столкнутся с неожиданными и длительными проблемами. Россия вновь стала главным экспортером урана в США

Хафф, призывая "избавиться" от российского урана, также воззвала к "моральному долгу" Америки — не сотрудничать с Россией, которая начала СВО на Украине и продемонстрировала "неприемлемое" поведение" в области энергетики.

По данным FT, экспорт урана, а также оказание услуг по его обогащению и конверсии, приносят России доход на сумму не менее одного миллиарда долларов в год. Эту сумму, согласно публикации The New York Times, американский бизнес платит за топливо.

Ранее издание Reuters сообщало, что США планируют искать новых поставщиков в урана для реакторов следующего поколения, чтобы прекратить закупать высокопробно-низкообогащенный уран (HALEU) у России. Сегодня единственная компания, которая продает коммерческие партии HALEU — российский " Техснабэкспорт" (входит в ГК "Росатом").