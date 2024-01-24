МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Российские вооруженные силы перехватили инициативу в конфликте на Украине. В то время, как у ВСУ заканчиваются боеприпасы из-за нехватки американских денег, пишет Newsweek. Разобрали на запчасти. ВСУ не могут вернуть подбитых "Леопардов" в строй

23 января помощник министра обороны США Селеста Уолландер, курирующая в Пентагоне вопросы международной безопасности, заявила журналистам, что у Киева заканчивается оружие. Она признала, что это вызвано сокращением финансирования со стороны Вашингтона.

Ранее администрация президента Джо Байдена в очередной раз попыталась убедить республиканское руководство конгресса выделить деньги Киеву. Но те настаивают на уступках демократов по реформе миграционной системы. Стороны пока не могут прийти к компромиссу. Согласование помощи Украине в ближайшей перспективе становится все менее вероятным.

В конце декабря CША выделили Украине последний пакет помощи на 250 миллионов долларов из ранее одобренных средств. Еще в октябре Байден запросил конгресс одобрить новый этап финансирования на сумму 61 миллиард, но так и не добился желаемого. В США рассказали, как Россия выиграла в санкционной войне с Западом

Заявление Уолландер прозвучало на фоне сообщений о продвижении российских войск вперед на линии фронта, отмечает Newsweek. Начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо признал утрату села Крахмальное Харьковской области Украины. Это произошло благодаря успешным активным действиям подразделений "Западной" группировки войск, сообщило российской Минобороны.

Село Крахмальное находится в трех километрах от реки Песчаная. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога регионального значения, неподалеку расположена железнодорожная станция Берестовая.

Россия также добилась подтвержденных успехов к югу от Авдеевки, промышленного города, где за последние месяцы развернулись самые ожесточенные бои, пишет Newsweek.

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