МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. В Киеве опровергли готовность к продлению контракта с Россией на транзит газа через территорию Украины после 2024 года, сообщает издание "Страна.ua". Премьер Словакии сообщил "отличную новость" о транзите российского газа

"Позиция украинской стороны однозначна: контракт на транспортировку истекает в конце этого года, мы не намерены договариваться с россиянами и продлевать контракт, о чем премьер-министр Украины сообщил своему словацкому коллеге", — заявили в пресс-службе правительства Украины.

Однако в Кабмине отмечают, что Киев "может говорить с европейской страной (членом ЕС) об использовании своей газотранспортной сети". Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о договоренности с украинской стороной продолжить транзит российского газа в 2025 году.

Об этом Фицо, согласно информации Bloomberg, говорил 24 января со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем и назвал это "отличной новостью". Польза транзита, по его словам, очевидна не только для Словакии, но и для Австрии и Италии. В скором времени стороны согласуют детали, добавил он.

Перед этим Шмыгаль рассказал о двусторонних договоренностях: Братислава не будет блокировать покупку Киевом оружия и техники у словацкого бизнеса. "Словакия поддержит программу Ukraine Facility, которая предусматривает выделение Украине 50 миллиардов евро со стороны Европейского Союза", — сообщил Шмыгаль.

"Газпром" пока не комментировал информацию о продлении транзита газа. Однако ранее в Москве отмечали, что будут учитывать спрос у конечных потребителей. Российские компании готовы выполнять все обязательства перед клиентами в Европе вне зависимости от политической ситуации. В Киеве призвали Словакию снять ограничения на импорт украинской продукции

По состоянию на 25 января "Газпром" подает газ через Украину через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.

В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.