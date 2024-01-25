РИМ, 25 янв — ПРАЙМ. Протестующие фермеры из Италии провели несколько пробегов на сельскохозяйственной технике в различных областях страны, присоединившись к выступлениям коллег из Франции и Германии, сообщил сайт новостного телеканала Rainews24 cо ссылкой на свои региональные представительства. Литовские фермеры пригнали технику на акцию протеста в Вильнюсе

По оценкам организаторов, в акции приняли участие менее сотни человек. В регионе Абруццо на автомагистрали появилась колонна из по меньшей мере 30 автосредств. Аналогичные выступления на тракторах и другой сельхозтехнике прошли на Сицилии, в Тоскане и в столичном Лацио. Фермеры выступают против "зеленого курса" ЕС, подразумевающего введение огромного количества новых ограничительных мер на законодательном уровне, и требуют защиты перед лицом появления на европейском рынке синтетической еды.

Во Франции в последние недели протесты фермеров набирают обороты. С четверга они блокируют ключевые автотрассы, перекрывая движение тракторами, стогами сена и кучами навоза. Блокированы шоссе в районе таких крупных городов, как Тулуза, Страсбург, Лион, Бордо, а также Кале, Бове и других. Протестующие предупредили, что вскоре протесты дойдут до Парижа.

Аграрии также забрасывают отходами здания префектур и местной администрации. Ведущий профсоюз аграриев FNSEA объявил о бессрочном продлении акций, которые к концу недели распространятся на 85 из 96 департаментов страны. Власти Франции заверили, что "услышали" гнев фермеров

В среду польские фермеры устроили по всей стране массовую акцию протеста. У них два основных постулата. Первый — протест против импорта товаров с Украины и других не входящих в ЕС стран. Второй — пересмотр Общей аграрной политики — норм и стратегии ЕС в области развития сельского хозяйства.

Планы по отмене субсидий для фермеров также вызвали массовые протесты аграриев в Германии.

Литовские фермеры также объявили о двухдневной акции протеста (24-25 января), цель протеста — обратить внимание на проводимую властями сельскохозяйственную политику, а также на проблемы в энергетической сфере (отмена акциза на дизельное топливо, повышение цен на СПГ и др.).