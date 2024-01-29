МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Надежный автомобиль с высокой ликвидностью, не требующий дорогого ремонта, можно найти за пятьсот тысяч рублей. Конкретные модели "Российской газете" назвал директор направления автомобилей с пробегом маркетплейса Fresh Максим Солодовник. Взломали наш рынок: куда денут миллион китайских авто

Главный критерий при выборе автомобиля — не возраст и даже не пробег, а история эксплуатации, обращает внимание эксперт. Если в сервисной книжке отмечены посещения всех плановых ТО, такой автомобиль как минимум внушает доверие. По словам Солодовника, на вторичном рынке за пятьсот тысяч рублей можно купить как российские модели — например, Lada Granta, так и иномарки: Renault Logan и Sandero, Ford Focus II, Nissan Almera Classic.

Модель российского производства отличает неприхотливость в обслуживании, представителей французского автопрома — стойкость атмосферных бензиновых двигателей, японского — простота задней подвески. Модель американского концерна — и вовсе стандарт управляемости и надежности, отмечает специалист.

Renault Logan 2009 года выпуска с механической коробкой передач можно купить за полмиллиона, Ford Focus 2010 года выпуска также с механической коробкой — еще дешевле, двадцатилетний Nissan Almera с автоматической коробкой обойдется меньше, чем в четыреста тысяч, приводит примеры Солодовник.

Между тем, на российском рынке новых легковушек доля китайских машин по итогам прошлого года уже превысила 50 процентов, рассказали "Прайму" в агентстве "Автостат". В Россию из Поднебесной пришли более сотни моделей, в 2024-м ожидается поступление еще десяти новых. При этом на складах российских дилеров скопилось 175 тысяч нераспроданных "китайцев". Средняя их стоимость в сентябре-октябре составила 3,4 миллиона рублей.

Российский "Автоваз" также поднял рекомендованные розничные цены на часть комплектаций моделей Lada Vesta. Больше всего выросла в цене Niva Travel, подорожав почти до двух миллионов рублей. В целом, с начала прошлого года все модели автомобилей в России росли в цене, следует из данных Росстата. Больше всего подорожали подержанные иномарки и новые отечественные авто.