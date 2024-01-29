МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. На парковках бывшего завода Volkswagen в Калужской области скопились тысячи новых автомобилей, которые, предположительно, привезены из Китая, сообщает Autonews.ru. Россиянам назвали пять самых дешевых и надежных моделей подержанных авто

Корреспондент издания, побывавший на заводе, описывает, что в северной части территории стоят кроссоверы Volkswagen, Audi, похожие на модель Q6, Toyota RAV4, кроссоверы Chery, электромобили Avatr 11 и минивэны GAC M8.

В конце января стало известно, что производство на бывшем автозаводе Volkswagen в Калуге, который сейчас принадлежит российскому инвестору "Арт-Финанс", будет возобновлено в первом полугодии 2024 года. Об этом ссообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

При этом по информации профсоюзной организации АСМ ООО "Фольксваген Груп Рус", сотрудники с 4 декабря находились в простое на рабочем месте.

В мае 2023-го Volkswagen сообщил о продаже своих российских активов, включая автозавод в Калуге, российской компании "Арт-Финанс". Согласно отчету немецкого автопроизводителя, сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опциона на обратный выкуп активов.

Автозавод, расположенный в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге, мог производить 225 тысяч автомобилей в год. Также в Калуге у германского концерна работал завод бензиновых двигателей.