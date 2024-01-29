БУДАПЕШТ, 29 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на переговорах в Ужгороде попросил Киев оставить транзит российской нефти. Украина и Венгрия не обсуждали выделение Киеву 50 млрд евро, заявил Сийярто

"Я поблагодарил украинских коллег за то, что последние два года они гарантировали нам надежный транзитный маршрут нефти. Я попросил, чтобы они его сохранили", — указал Сийярто на пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Трансляция велась в соцсети Facebook*.

Дипломат подчеркнул, что попросил украинских коллег гарантировать "корректную работу на украинском рынке предприятий, определяющих для венгерской экономики".

Он добавил, что во время обсуждения Украина и Венгрия сделали определенные обнадеживающие шаги в восстановлении доверия между двумя странами.

В конце декабря глава нефтетранспортной компании "Транснефть" Николай Токарев заявил, что общий объем поставок нефти из России в Чехию по итогам 2023 года сохранится на уровне 4,2 миллиона тонн, в Словакию — снизится на десять процентов, а в Венгрию — останется почти неизменным, и в следующем году объемы должны быть такими же.

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