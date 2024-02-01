МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Американский нефтеперерабатывающий завод закупил десять тысяч баррелей российской нефти, благодаря возможности смешать разные сорта на терминалах хранения на Багамах, объяснил представитель Управления энергетической информации (EIA) Морган Баттерфилд, сообщает Bloomberg. России удалось победить одну из главных санкций Запада и выйти на рекорд

Сырье, пришедшее в Уилмингтон, штат Делавэр, в ноябре было доставлено по всем правилам и не нарушало запреты, поскольку было экспортировано из России на Багамы до 8 марта 2022 года, когда начались санкции, заявил Баттерфилд. Затем парию смешивали с другой нефтью, через такую лазейку товар и попал в Штаты.

Груз прибыл на завод PBF Energy Inc. в Делавэр-Сити, как показывают данные таможни. Затем импортер уточнил, что купажированные бочки частично были российского происхождения, сказал Баттерфилд. Груз соответствовал всем запретительным требованиям против Москвы, убеждал агентство представитель завода, не вдаваясь при этом в подробности.

В октябре 2023-го американцы впервые за восемнадцать месяцев импортировали из России нефть — почти 37 тысяч баррелей на 2,7 миллиона долларов. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы США. В ноябре импорт сократился до 9,9 тысяч баррелей. В обоих случаях топливо было приобретено для потребления.

В марте 2022-го Вашингтон отказался от импорта российской нефти в рамках ужесточения санкций из-за Украины. Позже об аналогичных мерах заявила и Лондон. Евросоюз к эмбарго не присоединился. За два года до этого доля РФ в американском импорте нефти и нефтепродуктов выросла до рекордных семи процентов, сообщал Bloomberg, Москва обошла по этому показателю Эр-Рияд.