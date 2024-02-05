МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть стабилизировались в понедельник. Выход сильного отчета по занятости в США, сдержавшего падение котировок на прошлой неделе, ослабил надежды на скорое понижение процентных ставок Федеральной резервной системы. При этом обещания США продолжать нанесение ударов по объектам на Ближнем Востоке поддерживали высокий уровень геополитической напряженности.

К 14.20 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 10 центов, или на 0,1%, до 77,43 доллара за баррель, а контракты на WTI торговались без изменений, по 72,28 доллара за баррель. По итогам предыдущей недели оба контракта упали примерно на 7%.

Вышедшие в пятницу более сильные, чем ожидалось, данные США по занятости просигнализировали о том, что снижение ключевой процентной ставки ФРС начнется позднее, чем прогнозировали рынки. Отчет показал ускорение роста числа рабочих мест и самый значительный почти за два года рост заработков в январе. Это может стать препятствием для понижения процентных ставок ФРС, которое, по оценкам финансовых рынков, могло бы начаться в мае.

Данные "смещают долгожданное начало цикла понижения ставок ФРС на более поздние месяцы второго квартала", отмечает стратег-аналитик ClearBridge Investments Джефф Шульце.

Между тем прогресс в переговорах о прекращении огня между Израилем и ХАМАС оказался иллюзорным, а это значит, что напряженность в нефтяном регионе будет сохраняться.

"Надежды на прекращение огня спровоцировали некоторое снижение (котировок), — пишут аналитики ING. — Однако пока нельзя с уверенностью утверждать, что перемирие произойдет в ближайшее время".

Вероятность дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке вызывает опасения у инвесторов. Вашингтон просигнализировал о намерении продолжать наносить удары по объектам в этом регионе в ответ на нападение на военные силы США в Иордании.

Власти США продолжают атаковать объекты повстанцев-хуситов в Йемене: в субботу было нанесено 36 ударов. Нападения же хуситов на суда в Красном море создают препятствия для международных поставок нефти. Впрочем, это не оказывает сильного влияния на предложение на мировом рынке.

"Учитывая, что США избегают прямых столкновений с Ираном, доминирующее влияние на рынок будут оказывать переговоры Израиля и ХАМАС, а напряженность на Ближнем Востоке снизится", — полагает аналитик Commonwealth Bank Вивек Дхар.

"Рынок нефти отреагирует дальнейшим уменьшением премии за риск, связанный с нарушением ближневосточных поставок", — говорит он, добавляя, что это удержит фьючерсы на нефть Brent ниже 80 долларов за баррель.

В субботу появились сообщения о том, что один из крупнейших российских НПЗ подвергся атаке беспилотников, и это затормозило экспорт нафты. Между тем представители компании "ЛУКОЙЛ", являющейся владельцем упомянутого объекта мощностью 300 000 баррелей в день, сообщили, что Волгоградский НПЗ продолжает работу в штатном режиме.