МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия перенаправила поставки нефти: сейчас в восточном направлении они составляют 85%, в западном — 15%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Bloomberg: поставки нефти из России восстановились после сбоев

"В 2021 году… экспорт был примерно такой же как сейчас, из них где-то 60% поставлялось в западном направление, 40% в восточное направление… В текущих условиях у нас осталось 15% западного направления и 85% восточного. В принципе, ситуация стабилизировалась, в прошлом году было чуть меньше, но сейчас стабилизировалась. Больше в текущих условиях в западном направлении поставить невозможно", — сказал он в ходе открытого диалога в Совете Федерации.

Ранее в материалах первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина сообщалось, что Россия экспортировала в 2023 году 193 миллиона тонн нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). При этом экспорт нефти в Азию в 2020 году составлял 87 миллионов тонн, в 2013 году — 25 миллионов, также следовало из презентации Минэнерго.