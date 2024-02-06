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Новак оценил поставки нефти на Восток и Запад
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Россия перенаправила поставки нефти: сейчас в восточном направлении они составляют 85%, в западном — 15%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. "В 2021 году… экспорт был... ПРАЙМ, 06.02.2024
новости, нефть, энергетика, россия, александр новак, поставки нефти
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Россия перенаправила поставки нефти: сейчас в восточном направлении они составляют 85%, в западном — 15%, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"В 2021 году… экспорт был примерно такой же как сейчас, из них где-то 60% поставлялось в западном направление, 40% в восточное направление… В текущих условиях у нас осталось 15% западного направления и 85% восточного. В принципе, ситуация стабилизировалась, в прошлом году было чуть меньше, но сейчас стабилизировалась. Больше в текущих условиях в западном направлении поставить невозможно", — сказал он в ходе открытого диалога в Совете Федерации.
Ранее в материалах первого замминистра энергетики РФ Павла Сорокина сообщалось, что Россия экспортировала в 2023 году 193 миллиона тонн нефти в страны Азиатско-тихоокеанского региона (АТР). При этом экспорт нефти в Азию в 2020 году составлял 87 миллионов тонн, в 2013 году — 25 миллионов, также следовало из презентации Минэнерго.