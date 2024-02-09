МОСКВА/НОВОСИБИРСК, 9 фев — ПРАЙМ. Роскомнадзор проверит сервис для изучения языков Duolingo на предмет распространения ЛГБТ*-пропаганды, сообщил регулятор РИА Новости. Роскомнадзор предупредил об уловках мошенников во время "черной пятницы"

"Роскомнадзор проверяет приложение на предмет распространения информации, пропагандирующей ЛГБТ*", — говорится в сообщении.

При этом глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн считает, что если "проблема" не будет решена, то Роскомнадзору придется заблокировать Duolingo на территории России за пропаганду нетрадиционных ценностей,.

"Надеюсь, что "родитель 1" и "родитель 2" появились в популярном приложении для изучения иностранных языков Duolingo из-за замены квалифицированных переводчиков на ИИ и компания немедленно разберется с этой неприятной проблемой", — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Сибирская правозащитная группа "Радетель" ранее обратилась в Роскомнадзор с просьбой "принять предусмотренные законом меры для привлечения юридического лица Duolingo, inc. к предусмотренной законом ответственности по статье 6.21 КоАП РФ" и заблокировать известное приложение для изучения иностранных языков Duolingo как пропагандирующее нетрадиционные сексуальные отношения.

Обращение "по поводу пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений в приложении для изучения иностранных языков" было опубликовано на сайте Новосибирского координационного совета в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей. Авторы обращения пишут, что к ним обратились возмущенные родители из Уфы, которые заявили, что в процессе обучения детей иностранным языкам якобы используется пропаганда ЛГБТ* — они нашли ее в заданиях по изучению иностранных языков и прилагают скриншоты.

Duolingo — приложение для изучения иностранных языков, предлагающее различные уроки в игровой форме.

* Экстремистское движение, запрещенное в России