БИШКЕК, 12 фев — ПРАЙМ. Президент Киргизии Садыр Жапаров отправил госсекретарю США Энтони Блинкену послание, в котором призвал не вмешиваться во внутренние дела республики. Текст этого сообщения опубликовала пресс-служба киргизского лидера. В Киргизии оценили объем российских инвестиций в экономику страны

Письмо стало ответом на замечания Блинкена в связи с "законом об иноагентах", который сейчас рассматривает парламент Киргизии. Жапаров отметил, что внимание американского госсекретаря к документам, которые обсуждают в республике, больше похоже на вмешательство во внутренние дела.

Жапаров также сообщил, что проект не противоречит международным нормам и по содержанию похож на американский закон о регистрации иностранных агентов. На данный момент в Киргизии более десяти тысяч неправительственных организаций. И многие из них восприняли возможные нововведения с пониманием. Активная критика прозвучала только в СМИ, которые получают финансирование из европейских и американских источников, подчеркнул Жапаров.

Однако он добавил, что Бишкек готов поделится с Белым домом любыми сведениями о действиях таких организаций, и предложил провести аудит денежных потоков НКО, которые финансируются американскими правительственными организациями. Кроме того, Жапаров пригласил Блинкена посетить Бишкек.

Законопроект, который обсуждают в парламенте республики, вводит статус "иностранный представитель". Такие организации будут вносить в спецреестр. В него попадут те, кто получает финансирование из-за рубежа и занимается политической деятельностью. А за создание организаций, которые посягают на личность и права граждан, предлагается ввести уголовную ответственность.