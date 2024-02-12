МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Европейские нефтеперерабатывающие заводы наращивают закупки нефти после роста цен на дизельное топливо и перебоев в поставках с Ближнего Востока. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg. Цены на нефть выросли на фоне данных по запасам в США

Ситуация разгоняет цены на нефть. Два ключевых западноафриканских сорта, Forcados и Egina, недавно торговались с премией более чем в пять и семь долларов за баррель к международному эталону Dated Brent. Четыре недели назад они были дешевле на несколько долларов.

Нефтяные танкеры, прибывающие на континент с Ближнего Востока, задерживаются из-за нападений боевиков-хуситов на корабли в Красном море. Беспорядки заставили европейские нефтеперерабатывающие заводы покупать нефть из источников, расположенных ближе к дому.

Согласно данным Bloomberg, премия, которую переработчики региона могут получить за производство дизельного топлива, в пятницу, 9 февраля, достигла нового четырехмесячного максимума в 32,88 доллара за баррель. Однако неясно, как долго продлится этот рост, поскольку предстоящий сезон технического обслуживания нефтеперерабатывающих заводов может ослабить покупки, отмечает агентство. AP: атаки хуситов в Красном море могут оставить Евросоюз без газа

Ранее агентство Associated Press сообщало, что если хуситы не прекратят свои атаки, Евросоюз может лишиться газа, так как перевозящие его танкеры регулярно проходят через Красное море. Некоторые судоходные и энергетические компании перенаправляют суда вокруг южной части Африки, что значительно увеличивает расходы и удлиняет маршрут.

В середине января США и Великобритания нанесли два десятка авиационных ударов по объектам на территории Йемена. Как отмечал президент США Джо Байден, удары по хуситам — ответ на угрозу свободе судоходства. Он пообещал без колебаний действовать и в дальнейшем.