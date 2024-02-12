МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом лидера страны Джо Байдена заявила, что готова исполнять обязанности, пишет газета Wall Street Journal. Байден слишком стар для второго срока, считают американцы

В ходе одной из поездок журналисты газеты поинтересовались у Харрис, стоит ли ждать от нее заявлений о способности прийти на замену первому лицу государства. Вице-президент подтвердила готовность, но отметила, что сейчас такой необходимости нет. Она добавила, что все, кто видят ее за работой "уходят с полным осознанием… (ее) способности руководить".

Как отмечает Wall Street Journal, в последние месяцы Харрис проявляет инициативу по многим вопросам: от абортов до войны в секторе Газа.

Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Эти проблемы стали очевидны прокурору в ходе общения с президентом — тот не мог вспомнить одну из самых трагичных в его жизни дат. Байдена, как сообщали СМИ, крайне разозлил отчет. Он подверг критике выводы прокурора и возложил ответственность за провал на свою команду.

Джо Байден — старейший в истории президентом США. Основная конституционная функция вице-президента заключается в том, что он или она сменяет главу государства в случае его кончины, отставки или отречения от должности. В сентябре 2023 года Харрис отмечала, что допускает возможность перехода к ней власти от Байдена с учетом возраста действующего президента.