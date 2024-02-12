WSJ: вице-президент США Харрис готова заменить Байдена из-за возраста
МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Вице-президент США Камала Харрис на фоне обеспокоенности избирателей возрастом лидера страны Джо Байдена заявила, что готова исполнять обязанности, пишет газета Wall Street Journal.
В ходе одной из поездок журналисты газеты поинтересовались у Харрис, стоит ли ждать от нее заявлений о способности прийти на замену первому лицу государства. Вице-президент подтвердила готовность, но отметила, что сейчас такой необходимости нет. Она добавила, что все, кто видят ее за работой "уходят с полным осознанием… (ее) способности руководить".
Как отмечает Wall Street Journal, в последние месяцы Харрис проявляет инициативу по многим вопросам: от абортов до войны в секторе Газа.
Ранее специальный прокурор Роберт Хёр завершил расследование по делу о ненадлежащем хранении Байденом секретных документов. В своем отчете он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными тот может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Эти проблемы стали очевидны прокурору в ходе общения с президентом — тот не мог вспомнить одну из самых трагичных в его жизни дат. Байдена, как сообщали СМИ, крайне разозлил отчет. Он подверг критике выводы прокурора и возложил ответственность за провал на свою команду.
Джо Байден — старейший в истории президентом США. Основная конституционная функция вице-президента заключается в том, что он или она сменяет главу государства в случае его кончины, отставки или отречения от должности. В сентябре 2023 года Харрис отмечала, что допускает возможность перехода к ней власти от Байдена с учетом возраста действующего президента.
https://1prime.ru/News/20240212/843049895.html