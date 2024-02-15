МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российско-индийские торговые отношения активно развиваются, товарооборот бьет рекорды, но совместное нефтяное будущее пока не определено. Вопросов больше, чем ответов: сколько нашей нефти будет покупать Индия, что предложит взамен, как мы сможем потратить накопленные "нефтерупии". Ответы на них попытался найти "Прайм". Сами удивились: Запад тащит вверх экономику России

По данным министерства промышленности и торговли Индии, товарооборот с Россией за десять месяцев прошлого года достиг рекордных 54,7 миллиарда долларов. По неофициальным оценкам, за 2023 год он превысил 60 миллиардов долларов. Россия вошла в четверку основных торговых партнеров страны. Львиная доля прироста приходится на поставки российской нефти. Это объяснимо: активно развивающаяся индийская экономика нуждается в энергоносителях. В ответ страна предлагает нам продукты, ткани и фармпрепараты. Но торговый профицит все равно в нашу пользу — мы продаем в десятки раз больше, чем покупаем.

Внимание к закупкам Индией российской нефти резко выросло после ужесточения санкций. По факту, серьезные объемы пошли лишь с весны 2022 года, и на фоне низкой базы показатели выросли в 15 раз, до 50,84 миллиона тонн нефти, а доход от поставок в Индию превысил 30 миллиардов долларов.

На следующий год база была уже не такой низкой, и все равно поставки выросли до 70 миллионов тонн. И этот в тот период, когда Запад хотел "задушить" российскую нефтянку, напомнил председатель Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей" (РАСПП) Виталий Манкевич.

Нефть в обмен на инвестиции Индия спасла мир от дорогой нефти, пишут СМИ

Сейчас активно обсуждают две темы — пойдет ли российская нефть в Индию в прежних объемах на фоне декабрьского усиления вторичных санкций и как может Москва потратить "нефтерупии". Дело в том, что торговля осуществляется за нацвалюту, а по индийскому законодательству вывоз рупий крайне осложнен.

Информация по первому вопросу неоднозначная. С одной стороны, пишут, что компании отказываются от сделок с Россией из-за санкционных рисков, с другой — идут переговоры крупнейших игроков с "Роснефтью" о долгосрочных поставках.

По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что сотрудничество продолжит развиваться, пусть и с поправкой на ограничения. Индия в этом заинтересована: министр нефти Хардип Сингх Пури заявил о готовности пригласить российские компании к участию в собственных нефтегазовых проектах.

И тут переходим ко второму вопросу — инвестициям. Если деньги нельзя вывезти, то их можно вложить в индийскую экономику. В стране подсчитали, что российские компании уже инвестировали в Индию около 16 миллиардов долларов. И это не предел. "Быстрорастущая нефтяная отрасль с огромными объемами добычи, импорта, переработки и потребления, а также экспорта нефтепродуктов — звучит перспективно для инвестора", — рассуждает Манкевич.

Впрочем, страна и сама готова инвестировать в российские нефтегазовые проекты на Сахалине — это недавно подтвердили в индийском правительстве. Reuters: индийская компания отказалась от российской нефти Sokol

"Индия столкнулась с катастрофической нехваткой энергетических мощностей. Она продолжит и впредь максимально развивать свою энергетическую инфраструктуру, пока не сможет компенсировать нехватку энергии возобновляемыми источниками", — пояснил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.

Своя рубашка

Бесспорно, Индия преследует прежде всего свои интересы. Из российского сырья в стране изготавливают нефтепродукты, которые продают тем же европейцам. Страна стала крупнейшим их поставщиком для Европы.

При этом экспортеров нефти выбирают исключительно исходя из текущей конъюнктуры. Если выгодно покупать российскую нефть, то берут ее, если иранское предложение перевешивает — идут к иранцам. Подход Индии отличается от китайского, где покупателю важнее не только цена, но и стабильность поставок, пояснил сопредседатель "Ассоциации содействия повороту на Восток" (АСПВ) Максим Кузнецов.

Конечно, Индия не может полностью игнорировать санкционные ограничения, хотя и декларирует независимую внешнюю политику. "Нужно понимать, что она зависима от США и ЕС. Вся модель экономического роста Индии основана на притоке западных инвестиций и технологий, а также ориентации на западные рынки сбыта. Поэтому страна балансирует в отношении санкций", — пояснил он.

Добавим: и пытается выжать из них максимум пользы для себя. На фоне ухода из российских проектов Shell, Total и прочих западных гигантов Индия может получить неплохую долю в перспективных российских проектах. А это гарантия стабильных долгосрочных поставок.

Что не запрещено, то разрешено Oil India не увидела проблем в застрявших в России дивидендах

Да и Западу невыгодно полностью изолировать Россию. "В уходе российской нефти с рынка никто не заинтересован — ни Москва, ни Нью-Дели, ни даже Запад, так как предложение на рынке сразу упадет, а цены взлетят", — считает Манкевич.

Это особенно актуально в преддверии американских выборов — избиратели обращают внимание на стоимость бензина, поскольку именно на него завязана инфляция. Удорожание стратегического продукта серьезно помешает планам Джо Байдена удержаться в президентском кресле.

Таким образом, серьезных перемен в российско-индийском сотрудничестве не ожидается, как и изменений в поставках. Санкции введены уже давно, и за это время сформировались и нужные связи, и логистические возможности, и флот, стабилизируются финансовые механизмы, хотя и не без труда.

Индийские компании также видят, что фактически за два года, несмотря на взрывные темпы роста поставок российской нефти, никто из местных импортеров так и не пострадал от санкций. Как говорится, если не запрещено, значит, можно.

Легкой прогулки не будет

Но даже если бы Запад захотел остановить экспорт нефти из России, он не смог бы этого сделать. Причина — экономический рост стран Азии и, в первую очередь, Индии. Как ожидается, ее экономика в ближайшие шесть лет будет расти минимум на шесть процентов в год. И ей нужны источники энергии. Эксперт рассказал о перспективах роста поставок нефти из России в Индию

С другой стороны, прежних темпов роста ждать не стоит. Все-таки потребности Индии и логистические возможности не бесконечны, а вопрос расчетов по-прежнему актуален. Кроме того, индийские партнеры вряд ли захотят впадать в слишком серьезную зависимость от российской нефти и предпочтут иметь несколько примерно равнозначных поставщиков. Тут нашим конкурентом является Иран, у которого индийцы покупали нефть уже давно.

По оценке Кузнецова, к 2030 году экспорт российской нефти возрастет до 100-120 миллионов тонн. При этом рост может быть далеко не поступательным. Не исключено, что в 2024 году поставки российской нефти могут сократиться в физическом выражении, в том числе из-за проблем с расчетами и политического торга.

Принципиально на ситуацию может повлиять решение Индии активнее заняться реэкспортом российской нефти, а также нарастить производство нефтепродуктов, опять же в интересах экспорта. Если этого не произойдет, то поставки могут немного подрасти, особенно если будут заключены долгосрочные контракты. Правда, они принесут меньше дохода, но зато российским экспортерам будет проще планировать производство и отгрузку нефти.

Конечно, переговоры будут непростыми, но и сам масштаб не предполагает легких бесед, рассуждает Севостьянов. Он напомнил, что предыдущие вторичные санкции, введенные еще Дональдом Трампом, не сработали. Трудно увидеть возможность их реализации и в этот раз, но дополнительное время для проработки юридических моментов это займет.