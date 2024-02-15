МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Автозавод "Москвич" (бывшая площадка Renault) за прошлый год понес убытки в размере 160 миллионов рублей и не смог нарастить объемы производства до запланированных. Об этом в интервью "Ведомостям" сообщил генеральный директор КамАЗа Сергей Когогин. Названы автомобильные бренды, которые все еще выпускают в России

На вопрос о том, целесообразно ли "Москвичу" стремиться к выпуску заявленных ранее на 2024 год 50 тысяч автомобилей, Когогин ответил: "Нет — именно потому, что не нужно. Уровень безубыточности достигается на 40 тысяч автомобилей в год".

Поэтом площадка намерена собрать 30-35 тысяч машин. При этом китайский технологический партнер "Москвича" (концерн JAC) — "далеко не самая крупная автомобильная корпорация в Китае", отметил Когогин.

Для перехода к мелкоузловой сборке "Москвичей", которая позволит сэкономить на каждом авто до 150 тысяч рублей, по оценке гендира, могут потребоваться дополнительные четыре миллиарда рублей.

Автозавод располагается на площадке бывшего завода "Рено Россия", которую французский автоконцерн, прекративший работу в РФ, в мае 2022 года передал правительству Москвы. Продажи автомобилей "Москвич" стартовали в марте 2023-го. Осень запустили сборку новой модели — "Москвич 6". Это седан с круиз-контролем и дистанционным запуском двигателя. В автомобиле есть подогрев передних сидений и камера заднего вида.

"Москвичи" часто используют в такси и сервисах каршеринга. На автомобили этой марки также намерены пересесть российские чиновники.