МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, многие иностранные компании продолжают работать в России, пишет Tokyo Shimbun. Из почти двух сотен представленных в стране японских фирм рынок покинули лишь единицы. Так, гигант Japan Tobacco продолжает платить огромные налоги Москве, чем уже вызвал гнев Киева. Экономика Японии вошла в рецессию впервые за пять лет

Киев внес в черный список пятьдесят наименований, среди которых "дочка" концерна Japan Tobacco (JT). На сумму, уплаченных ею за два года налогов (три с половиной миллиарда долларов), можно было бы купить сотню истребителей и напичкать их ударными ракетами, считают в украинском руководстве.

Представители JT признали, что действительно платят огромные налоги в России, но никогда не обещали уйти с рынка, лишь делая вид, что рассматривает варианты. Причина такой нерешительности проста — российский рынок — это сундук, набитый долларами, который обеспечивает компании пятую часть ее операционной прибыли, отмечает японское издание.

При этом компанию критиковало и официальный Токио, поддержавший западные санкции против Москвы. Но в правительстве все же отмечали. Что JT — "особая компания" и не полностью подотчетна министрам. РБК: бывший завод Nissan в Петербурге вернулся в госсобственность

Гиганты Toyota, Nissan и Mazda действительно вынужденно покинули России. Но на самом деле, компаний, которые полностью уходят с этого прибыльного рынка, немного, отмечает Tokyo Shimbun. По данным Киевского экономического университета из почти четырех тысяч иностранных компаний, которые вели бизнес в России, полностью ушли только 356. Почти 60 процентов продолжают так или иначе вести привычный бизнес.

Среди 178 японских компаний, представленных в России, полностью вышли только девять. Еще четырнадцать декларируют такое намерение. Остальные предпочитают держаться в тени и считать прибыль.

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