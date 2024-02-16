2024-02-16T18:28:35+03:00
2024-02-16T18:28:35+03:00
2024-02-16T18:28:35+03:00
2024
https://1prime.ru/News/20240216/843097289.html
ЦБ опубликует процентные ставки по корпоративным кредитам в юанях
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Банк России в связи с ростом кредитования компаний в юанях начинает публиковать информацию о средневзвешенных процентных ставках по корпоративным кредитам в этой валюте, сообщает... ПРАЙМ, 16.02.2024
банки, валюта, рынки, финансы, новости, россия, юань, корпоративный кредит
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России в связи с ростом кредитования компаний в юанях начинает публиковать информацию о средневзвешенных процентных ставках по корпоративным кредитам в этой валюте, сообщает регулятор.
"В связи с ростом кредитования компаний в юанях Банк России начинает публиковать информацию о средневзвешенных процентных ставках по таким кредитам. Также будет раскрываться структура кредитов в китайской валюте по срочности", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ряд публикуемых данных начинается с января 2023 года. Данные будут обновляться ежемесячно в соответствии с календарем публикации официальной статистической информации.
Ранее регулятор сообщил, что дефицита юаней на рынке нет, однако наблюдается волатильность, обычная для других валют, таких как евро и доллар.