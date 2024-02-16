МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Банк России в связи с ростом кредитования компаний в юанях начинает публиковать информацию о средневзвешенных процентных ставках по корпоративным кредитам в этой валюте, сообщает регулятор. В ЦБ заявили об отсутствии дефицита юаней на российском рынке

"В связи с ростом кредитования компаний в юанях Банк России начинает публиковать информацию о средневзвешенных процентных ставках по таким кредитам. Также будет раскрываться структура кредитов в китайской валюте по срочности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд публикуемых данных начинается с января 2023 года. Данные будут обновляться ежемесячно в соответствии с календарем публикации официальной статистической информации.

Ранее регулятор сообщил, что дефицита юаней на рынке нет, однако наблюдается волатильность, обычная для других валют, таких как евро и доллар.