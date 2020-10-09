МОСКВА, 9 окт — ПРАЙМ. Росздравнадзор прокомментировал появившиеся сообщения о том, что у препарата для лечения коронавируса "Фавипиравир" найдены побочные эффекты, пишет РБК со ссылкой на ведомство.

Напомним, что ранее информационный центр по вопросам фармакотерапии у пациентов с COVID-19 "ФармаCOVID", которую создали на базе Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАНПО) Минздрава, опубликовал документ, в котором отмечается, что у препарата от коронавируса и средств на его основе возможен побочный эффект в виде "моторных нарушений".

Ведомство комментирует, что в описаниях препаратов на основе "Фавипиравира" отмечено: сведений о "развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения", не поступало.

При этом Росздравнадзор в своем сообщении ссылается на данные из базы "Фармконадзор 2.0".

В сентябре текущего года российский Минздрав разрешил применять при амбулаторном лечении два отечественных препарата от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир". Производят лекарство компании "Р-Фарм", "Арепливир", "Промомед".

Ранее эти препараты применяли только при лечении пациентов в стационарах.

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