АНКАРА, 27 янв — ПРАЙМ. Сотрудники кафедры микробиологии университета Улудаг в Бурсе разработали назальный спрей, который, по их утверждениям, способен за одну минуту уничтожить коронавирус. Об этом сообщает газета Daily Sabah. Ученые нашли потенциально эффективное средство от COVID-19

Cпрей под названием "Genoxyn" разработали профессор Шехиме Гюльсюн Темель и доктора Ахметом Юмитом Сабанджи и Гюнейтом Озакином.

По словам Сабанджи, исследования начались еще до пандемии коронавируса.

"Мы показали, что препарат обладает антибактериальной активностью, а после начала пандемии задумались о том, можем ли мы способствовать борьбе с COVID-19. Наши исследования показали, что спрей убивает вирус на тканях рта и носа, что препятствует его распространению и уменьшает его количество", — пояснил доктор.

Темель отметила, что спрей уничтожает коронавирус в течение минуты и при этом не повреждает эпителий на слизистой носа. "Более того, мы показали, что он оказывает лечебное действие на эти клетки. Следовательно, его можно безопасно использовать", — сказала она.

Ученые добавили, что эффект препарата стал стабильнее после того, как его усовершенствовали с помощью нанотехнологий. Кроме того, спрей показывает высокую эффективность не только против СОVID-19, но и против различных бактерий и грибков.