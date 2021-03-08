МОСКВА, 8 мар — ПРАЙМ. России как и другим странам в будущем нужно будет помочь в производстве вакцин от коронавируса, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, отметив, что сейчас приоритетом является производство европейских препаратов. Bloomberg подсчитал потери Европы из-за низких темпов вакцинации

"Проблема вакцин, которые не… разработаны… ни в США, ни в Европе, заключается в том, что они не могут найти фабрику для их производства… Это очень сложно… Вакцину не изготовляют, как маски FFP2", — сказал Бретон в эфире телеканала France2.

"Русские… обращаются к нам, чтобы гарантировать, что наши фабрики могут ее (вакцину) производить. Разумеется, обязательно надо будет помочь русским, как и другим, но на данный момент, очевидно, приоритетом является то, чтобы наши фабрики могли запускать европейские вакцины", — добавил он.

Авторитетный научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности — эффективность вакцины составила 91,6%. Вакцина предоставляет полную защиту от тяжелых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Применение вакцины "Спутник V" уже одобрено в 42 странах.

РФПИ ранее заявлял, что подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в ЕС 29 января через процедуру постепенной экспертизы (rolling review) и имеет подтверждение, что заявка была принята, скорость ее одобрения определяется европейским регулятором.