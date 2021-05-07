МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ профинансирует затраты экспортеров лекарств на регистрацию препаратов за рубежом, сообщает пресс-служба кабмина. Вакцина "Спутник Лайт" зарегистрирована в России

"Компании, экспортирующие лекарства и медицинские изделия, получат доступ к субсидиям на сертификацию продукции для внешних рынков. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Компенсации составят до 80% от затрат на регистрацию за рубежом", — говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальный объём возмещения для производителей лекарств – 500 миллионов рублей за сертификацию одного продукта. Для остальных производителей – 50 миллионов рублей.

"Получатель субсидии в свою очередь обязуется экспортировать зарегистрированный продукт на сумму, не менее чем в 10 раз превышающую размер господдержки. В случае с медикаментами это необходимо сделать в течение пяти лет после того, как получены все необходимые разрешения, в случае с медизделиями – в течение трёх лет", — добавляется в сообщении.

Отмечается, что в этом году на данную меру поддержки в бюджете предусмотрено 540 миллионов рублей. На 2022 и 2023 годы – 2,47 миллиарда и 4,32 миллиарда соответственно. Принятое решение должно снизить издержки отечественных фармпроизводителей при выходе на внешние рынки, а также повысить спрос на российскую высококонкурентную продукцию и простимулировать рост несырьевого экспорта, добавляется в сообщении.