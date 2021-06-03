МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Фармацевтические компании смогут получить разрешение на ввоз лекарств на портале госуслуг, сообщили "Известия".

"С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Это предусмотрено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщается на сайте кабмина.

Разработка новых правил связана с гармонизацией норм ввоза медикаментов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и переходом федеральных ведомств к электронному формату выдачи разрешений, сказано в сообщении на электронном портале правительства.

В страны Евразийского экономического союза разрешено ввозить медикаменты, которые входят реестр лекарств одной из стран ЕАЭС или в Единый реестр зарегистрированных лекарств ЕАЭС.

Для ввоза лекарств в Россию необходимо заключение конечных сведений по вопросам ввоза и заключение Министерства здравоохранения нашей страны. Регистрация итоговых результатов и заявления производится электронно, отметило издание.

Новый порядок подачи заявления на ввоз медикаментов не включает психотропные вещества и наркотические средства.