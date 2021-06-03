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2021
https://1prime.ru/Pharm_industry/20210603/833829518.html
Мишустин подписал постановление о корректировке ввоза лекарств
Фармацевтика
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Фармацевтические компании смогут получить разрешение на ввоз лекарств на портале госуслуг, сообщили "Известия". "С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на... ПРАЙМ, 03.06.2021
правительство рф, лекарства, законопроект, михаил мишустин, еаэс, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Фармацевтические компании смогут получить разрешение на ввоз лекарств на портале госуслуг, сообщили "Известия".
"С 1 сентября участники рынка смогут подавать заявления на получение разрешений на ввоз лекарств в Россию через единый портал госуслуг. Это предусмотрено постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — сообщается на сайте кабмина.
Разработка новых правил связана с гармонизацией норм ввоза медикаментов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и переходом федеральных ведомств к электронному формату выдачи разрешений, сказано в сообщении на электронном портале правительства.
В страны Евразийского экономического союза разрешено ввозить медикаменты, которые входят реестр лекарств одной из стран ЕАЭС или в Единый реестр зарегистрированных лекарств ЕАЭС.
Для ввоза лекарств в Россию необходимо заключение конечных сведений по вопросам ввоза и заключение Министерства здравоохранения нашей страны. Регистрация итоговых результатов и заявления производится электронно, отметило издание.
Новый порядок подачи заявления на ввоз медикаментов не включает психотропные вещества и наркотические средства.