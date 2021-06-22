МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минэкономразвития предлагает в рамках экспериментальных правовых режимов, так называемых регуляторных или цифровых "песочниц", разрешить дистанционную продажу ряда рецептурных лекарств, соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Названы самые необходимые в отпуске лекарства

В рамках экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций (ЭПР) кабмин РФ вправе предоставить ограниченному числу компаний на определенной территории и на определенное время возможность соблюдать действующее законодательство с рядом особенностей. В рамках экспериментальных правовых режимов возможно временно отменять действующие предписания, требования или запреты в цифровой сфере, включая установленные на федеральном уровне. В России регуляторные "песочницы" возможны в нескольких сферах — медицина, транспорт, сельское хозяйство, финансовая деятельность, торговля, строительство и другое.

В настоящее время законодательством РФ предусмотрен запрет на продажу рецептурных лекарственных препаратов дистанционным способом.

"Действие данных требований может быть изменено или исключено в отношении розничной торговли рецептурными лекарственными препаратами (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, сильнодействующих лекарственных препаратов, содержащих малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также спиртосодержащих лекарственных препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов) дистанционным способом ‎для участников экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций в соответствии с программой экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, утверждаемой в соответствии ‎с Федеральным законом "Об экспериментальных правовых режимах ‎в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации", — говорится в проекте законопроекта. Мурашко рассказал, когда "Спутник Лайт" выйдет на рынок

Как отмечается в пояснительной записке к документу, возможность дистанционной продажи рецептурных лекарств (за рядом исключений) позволит повысить как физическую, так и экономическую доступность рецептурных лекарственных препаратов для всех категорий граждан, включая маломобильных граждан, больных хроническими заболеваниями, а также других лиц в условиях пандемии.

Кроме того, создание возможности дистанционной продажи ряда рецептурных лекарственных препаратов станет дополнительным механизмом поддержки мелких предпринимателей, работающих на аптечном рынке, позволив им расширить клиентскую базу и выйти на новый рынок дистанционной торговли.