МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. В Кремле не сомневаются в эффективности российских вакцин от коронавируса после выявления случаев заболевания в окружении Владимира Путина, заявил журанлистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков рассказал о самочувствии Путина на самоизоляции

Глава государства во вторник принял решение об уходе на самоизоляцию после выявления случаев COVID-19 в его окружении. В четверг в ходе саммита ОДКБ Путин сообщил, что коронавирусом в его окружении заболели несколько десятков человек.

"Мы неоднократно говорили, что вакцина с очень высоким процентом защиты предохраняет вас от реанимации и от смерти, но при этом вы можете поймать вирус и в легкой форме им переболеть", — сказал Песков.