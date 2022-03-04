МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Рост курс доллара и евро на фоне международных санкций привел к росту цен на лекарства в стране — от 5% до 25% во всех категориях, кроме жизненно необходимых. Однако это не мешает повышенному спросу в аптеках — россияне стремятся закупиться препаратами, которые принимают на постоянной основе, рассказали РИА Новости аналитики. Частные стоматологические клиники в России повысили цены

Так, по словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, ситуация с ростом курса валют и санкциями уже приводит к росту цен на лекарства. "Сейчас речь идет о росте цен на 15-25%", — говорит он.

Гендиректор специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка маркетингового агентства DSM Group Сергей Шуляк приводит другие цифры: "Уже видно, что часть производителей, часть поставщиков изменили цену в сторону увеличения на определенный процент — кто на 5%, кто на 15%".

Беспалов поясняет, что защищена от роста цен в краткосрочной перспективе только группа ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), где цены регулируются государством и быстро вырасти не смогут.

"Но ограничение цен, с другой стороны, может грозить дефицитом. Тут может наступить момент, когда ценник все же придется корректировать. Когда мы говорим о росте цен на 15-25%, то подразумеваем, что за счёт повышения цен на препараты, не входящие в ЖНВЛП, возможно компенсировать по крайней мере на первых порах падение доходов от реализации регулируемого ассортимента", — говорит эксперт.

Текущая экономическая ситуация изменила и структуру спроса на лекарства. Причем если еще в январе были популярны препараты от COVID-19, то сейчас начинает расти спрос на медикаменты, которые пациенты применяют постоянно и длительное время. "Пациенты делают запасы, опасаясь повышения цен на лекарства и возможные перебои с их поставками из-за ситуации на Украине", — рассказывает Шуляк.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели новые жесткие санкции, в том числе в отношении банков и самого ЦБ РФ. На этом фоне курсы доллара и евро демонстрируют постоянный рост и в четверг обновили исторический максимум в ходе торгов, подскочив до 118,35 рубля и 125,065 рубля соответственно.