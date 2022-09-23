МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял упрощенную систему маркировки орфанных и высокотехнологичных лекарственных препаратов на территории ЕАЭС для повышения их доступности, заявила пресс-секретарь ЕЭК Ия Малкина. В ЕАЭС продлили действие порога беспошлинного ввоза товаров физлицами

"Сегодня совет комиссии принял упрощенную систему маркировки орфанных и высокотехнологичных лекарственных препаратов", — сказала пресс-секретарь по итогам заседания совета комиссии.

По словам Малкиной, допускается сокращение объема наносимой на упаковку информации и возможность ее нанесения на иностранном языке с дополнительным стикетированием на национальном языке. Эта мера создаст основу для взаимного признания и допуска на рынок зарубежных упаковок и маркировки этой группы товаров а также поспособствует доступности таких препаратов для пациентов, подчеркнула она.