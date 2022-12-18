Spiegel сообщил о начале дефицита лекарств для детей в Германии
Журнал Spiegel сообщил, что в ФРГ начался дефицит лекарств и жаропонижающих для детей
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. В Германии прослеживается нехватка лекарств и жаропонижающих препаратов для детей, сообщил президент немецкой Ассоциации защиты детей Хайнц Хильгерс. Его высказывание процитировал журнал Spiegel.
Хильгерс заявил, что "дети больше всего пострадали от экономии системы здравоохранения" в ФРГ, и призвал немецкое правительство принять срочные меры по устранению дефицита и сделать все возможное, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем.
Также глава ассоциации сообщил, что в Германии наблюдается нехватка определенных лекарственных препаратов и для взрослых. В частности, антибиотиков и средств от онкологических заболеваний.
Глава ассоциации назвал неверной идеологию, согласно которой рынок управляет всем, включая детское здоровье, и заявил о необходимости увеличения пропускной способности детских больниц.
Вместе с тем Spiegel напомнил, что глава Минздрава ФРГ Карл Лаутербах уже объявлял о планах внести на следующей неделе законопроект, нацеленного на ликвидацию дефицита лекарственных средств.