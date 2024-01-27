МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российские производители готовы увеличить поставки лекарств в Мьянму, для упрощения их выхода на мьянманский рынок страны должны сблизить подходы к регистрации лекарственных препаратов, сообщила в субботу пресс-служба министерства экономического развития РФ. Россия заинтересована в поставках в Мьянму удобрений, лекарств и топлива

В субботу в Москве прошел II Российско-Мьянманского бизнес-форум, а также состоялось заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству двух стран.

"Ряд российских производителей выразили готовность к расширению поставок лекарств в Мьянму. Для упрощения их выхода на мьянманский рынок России и Мьянме необходимо сблизить подходы к регистрации лекарственных препаратов. По экспертным оценкам потенциальный объем фармацевтического рынка Мьянмы оценивается в 1 миллиардов долларов", — говорится в сообщении министерства.

В Минэкономразвития также отметили, что сформирован пул росийско-мьянманских проектов в сфере сельского хозяйства, энергетики, строительства и промышленности, которые российский бизнес готов реализовывать на территории республики.

"В сфере сельского хозяйства готовится к реализации крупный совместный проект по организации производства удобрений в Мьянме. Ряд российских компаний получили от мьянманских коллег предложения по участию в модернизации железных дорог республики. Сразу несколько совместных проектов нацелены на ускорение сотрудничества в области энергетики", — пояснили в российском министерстве.

Также указывается, что российские компании готовы предложить Мьянме свои услуги по проектному инжинирингу и проведению геологоразведочных работ, строительству гидро- и тепловых электростанций.