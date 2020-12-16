МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном поднимаются вслед за биржами США на оптимистичных ожиданиях по вакцине от коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи США растут на макростатистике и надеждах на вакцину

По состоянию на 7.47 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднимался на 0,18% — до 3373,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — опускался на 0,19%, до 2252,15 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,82% — до 26422,87 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,42%, до 2768,31 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,81%, до 6684,8 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,16%, до 26730,84 пункта.

Во вторник основные американские фондовые индексы выросли на 1,1-1,3%. Ожидания по вакцине от коронавируса поддерживают рисковые настроения на мировых рынках.

Вакцинация с использованием вакцины Pfizer-BioNTech началась в Великобритании и США. Еще ряд стран готовятся начать вакцинацию. Европейское агентство по лекарственным средствам 21 декабря рассмотрит использование вакцины BioNTech и Pfizer. Оценка вакцины от Moderna ожидается к середине января.

Трейдеры надеются, что вакцинация поможет сдержать осенне-зимнюю волну коронавируса, избежать повторного ужесточения карантинных ограничений во многих странах и в конечном итоге — способствовать восстановлению экономики, пострадавшей от локдауна в первой половине года.

"Мы ожидаем, что многие страны с развивающейся экономикой продолжат показывать позитивную динамику в 2021 году за счет Азии. В Китае, вероятно, произойдет более быстрое приближение к допандемическим уровням ВВП", — цитирует агентство Рейтер аналитиков TD Securities.