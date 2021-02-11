МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Кимбал Маск, младший брат главы Tesla Илона Маска и член совета директоров компании, продал акции этого эмитента на 25,6 миллиона долларов, следует из документа Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC). Бывший инвестиционный директор Goldman Sachs продал все свои акции Tesla

Согласно этому документу, 9 февраля Маск продал 30 тысяч акций по средней цене 852,12 доллара за акцию.

Отмечается также, что в результате у него осталось почти 600 тысяч акций. Сейчас это составляет порядка 483 миллионов долларов, поскольку к настоящему моменту капитализация компании заметно снизилась. По итогам торгов среды акции Tesla подешевели на 5,26% и теперь стоят по 804,82 доллара.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.