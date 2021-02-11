2021-02-11T09:04:11+03:00
2021-02-11T09:04:11+03:00
2021-02-11T09:04:11+03:00
2021
https://1prime.ru/Stocks/20210211/833019238.html
Брат Илона Маска продал акции Tesla на $25,6 миллиона
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Кимбал Маск, младший брат главы Tesla Илона Маска и член совета директоров компании, продал акции этого эмитента на 25,6 миллиона долларов, следует из документа Комиссии США по... ПРАЙМ, 11.02.2021
акции, tesla, новости, бизнес, рынки, авто, акции
https://1prime.ru/images/83277/26/832772626.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83277/26/832772626.jpg
https://1prime.ru/images/83277/26/832772625.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83277/26/832772625.jpg
https://1prime.ru/images/83277/26/832772613.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83277/26/832772613.jpg
https://1prime.ru/experts/20210210/833013899.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Кимбал Маск, младший брат главы Tesla Илона Маска и член совета директоров компании, продал акции этого эмитента на 25,6 миллиона долларов, следует из документа Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC).
Согласно этому документу, 9 февраля Маск продал 30 тысяч акций по средней цене 852,12 доллара за акцию.
Отмечается также, что в результате у него осталось почти 600 тысяч акций. Сейчас это составляет порядка 483 миллионов долларов, поскольку к настоящему моменту капитализация компании заметно снизилась. По итогам торгов среды акции Tesla подешевели на 5,26% и теперь стоят по 804,82 доллара.
Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.