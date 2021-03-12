МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Структура группы "Сафмар" Михаила Гуцериева в рамках вторичного публичного предложения (SPO) акций "М.Видео-Эльдорадо" продает 24,279 миллиона бумаг ритейлера по цене 725 рубля за акцию, говорится в сообщении "М.Видео-Эльдорадо". Бумаги Fix Price дешевеют на 5%

Таким образом, "Сафмар" по итогам SPO ритейлера привлекает порядка 17,6 миллиарда рублей. Ритейлер не получит каких-либо поступлений от реализации акций.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличивает долю акций в свободном обращении до 24% по итогам вторичного размещения акций….Группа "Сафмар" проинформировала компанию о вторичном публичном предложении 24 миллионов 279 тысяч 174 акций ПАО "М.Видео" (головная компания группы — ред.), реализованном Ericaria Holdings Ltd. по цене 725 рублей за акцию", — говорится в сообщении.

До SPO "Сафмар" владела 132 миллионами 140 тысячами 111 обыкновенными акциями ритейлера, что эквивалентно 73,5% акционерного капитала ПАО "М.Видео". После завершения предложения акций совокупная доля "Сафмар" в капитале компании составит порядка 60%. "М.Видео-Эльдорадо" за год увеличила скорректированную прибыль по МСФО

Организаторами сделки выступили BofA Securities, J.P. Morgan, UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал". Председатель совета директоров "М.Видео-Эльдорадо" Саид Гуцериев отметил, что "российские и международные инвесторы проявили большой интерес к размещению акций группы". Он также приветствовал розничных инвесторов в качестве новых акционеров компании.

"У меня нет сомнений, что дополнительные 13,5% акций в свободном обращении будут способствовать дальнейшему усилению инвестиционной истории компании, облегчат доступ к акциям более широкому кругу инвесторов и улучшат ликвидность", — приводятся слова Гуцериева в сообщении ритейлера.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец 2020 года группа объединяла 1 074 магазина в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева. Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".