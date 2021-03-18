МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Акции крупнейшего в Европе автомобильного концерна Volkswagen подорожали уже на 33% после объявления компанией намерения стать лидером на мировом рынке электромобилей не позднее 2025 года, свидетельствуют данные торгов. Выручка Volkswagen Group упала на 12% в 2020 году

По состоянию на 15.45 мск акции Volkswagen дорожали на 6,35%, до 326,8 евро за ценную бумагу. Со вторника бумаги автомобильного концерна подскочили в цене почти на 33,1%.

На фоне резкого роста стоимости Volkswagen стала самой дорогой компанией в Германии. По итогам торгов среды капитализация концерна составила 140 миллиардов евро, превзойдя по стоимости немецкого производителя программного обеспечения SAP.

Поводом для такого удорожания бумаг концерна стала презентация Volkswagen, во время которой генеральный директор Герберт Дисс сообщил о планах по превращению концерна в мирового лидера по производству электромобилей. Компания намерена инвестировать в заводы по производству батарей для электромобилей. Volkswagen также представила план развития технологии создания аккумуляторов для электромобилей, который позволит их сделать более доступными для массового рынка. "Ростех" будет поставлять компоненты для автомобилей Volkswagen

В 2020 году Volkswagen более чем в три раза увеличила продажи электромобилей. Группа стремится стать лидером на этом рынке в мире не позднее 2025 года. С этой целью компания планирует инвестировать около 46 миллиардов евро в создание электрических автомобилей и гибридизацию своего парка в ближайшие пять лет.

Volkswagen — крупнейший в Европе автопроизводитель, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.