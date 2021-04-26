МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Член правления, вице-президент – руководитель аппарата "Лукойла" Евгений Хавкин продал обыкновенные акции компании на 29,808 миллиона рублей, следует из материалов компании. Совет директоров "Лукойла" рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год

Топ-менеджер совершил сделку 22 апреля на Московской бирже. В общей сложности он продал 5 тысяч акций по цене 5961,6 рубля за штуку. Таким образом, его доля в компании снизилась до 0,0118% с 0,0126%.

Хавкин занимает пост вице-президента – руководителя аппарата "Лукойла" с 2012 года, с 2003 по 2012 годы он был секретарем совета директоров – руководителем аппарата совета директоров компании.

"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится более 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.