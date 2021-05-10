МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Акции крупных американских нефтяных компаний подскочили на открытии торгов из-за приостановки работы Colonial Pipeline (крупнейший топливопровод на восточном побережье США).

Напомним, что ранее на инфраструктуру этой компании была совершена хакерская атака.

Итак, котировки компании Chevron по состоянию на 16:36 по московскому времени выросли на 2,46% — до $112,73,

Exxon Mobil — на 2,24% — $63,83,



расписки Royal Dutch Shell класса А — на 0,43% — до $41,07.

Компания Colonial Pipeline обслуживает главную топливную артерию востока Соединенных Штатов. Именно на ее трубопровод приходится порядка 45% транспортируемого топлива в регионе. Компания остановила свою работу из-за хакерской атаки, проведенной при помощи программы-вымогателя.

Злоумышленники заблокировали терминалы компании. Они потребовали выкуп. Сумма — пока не разглашается.

Стоимость июньского фьючерса на бензин по состоянию на 16:45 по Москве выросла на 1,09% и составила $2,15 за галлон.

Что касается российских компаний, то акции "Роснефти" торгуются в плюсе на 1,73% (545,45 рубля за бумагу), "Лукойла" — на 24% (6163,5 рубля), "Газпрома" — плюс 0,6% и 243,16рубля за бумагу.