МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Структура АФК "Система" приобретает 22,6 миллиона новых акций группы "Эталон" (Etalon Group) по 1,7 доллара за бумагу как действующий акционер девелопера в рамках SPO последнего, говорится в сообщении корпорации.

"АФК "Система", публичная российская инвестиционная компания и косвенный (через свою 100% дочернюю компанию Capgrowth Investments Limited) крупнейший акционер Etalon Group сообщает об участии в проведенном компанией ("Эталон" — ред.) предложении прав на подписку на обыкновенные акции нового выпуска существующим держателям акционерных ценных бумаг компании, пропорционально доле Capgrowth в капитале Etalon Group — 25,6%", — говорится в сообщении.

Так, Capgrowth осуществила подписку на 22 миллиона 632 тысячи 806 акций компании по цене 1,7 доллара за обыкновенную акцию (таким образом, общая сумма составит порядка 38,5 миллиона долларов). Кроме того, "Система" заключила с Альфа-банком соглашение о беспоставочном свопе в отношении глобальных депозитарных расписок (ГДР) девелопера.

Соглашение предполагает "переход исключительно имущественных, но не голосующих прав, в рамках исполнения которого банк планирует приобрести в совокупности до 20% капитала компании в форме ГДР посредством их приобретения как у текущих акционеров компании (включая компанию Capgrowth), так и в ходе участия банка в последующем предложении компанией ГДР".

Своп-соглашение заключено сроком на 30 месяцев, с учетом ряда случаев досрочного прекращения, предусмотренных соглашением.