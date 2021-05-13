МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Глобальные депозитарные расписки (ГДР) девелопера "Эталон" в начале торгов ненадолго подскочили почти на 4% на сообщениях, что АФК "Система" покупает бумаги компании в рамках SPO, свидетельствуют данные Московской биржи. АФК "Система" покупает новые акции "Эталона" на $38,5 миллиона

К 10.11 мск бумаги девелопера дорожали на 0,7%, а в начале торгов ГДР "Эталона" подскакивали на 3,78% — до 126,26 рубля, обновив максимум мая. Акции АФК "Система" при этом снижаются на 1,2%. Индекс Мосбиржи теряет 0,6%.

Структура АФК "Система" приобретает 22,6 миллиона новых акций группы "Эталон" (Etalon Group) по 1,7 доллара (126,4 рубля по текущему рыночному курсу) за бумагу как действующий акционер девелопера в рамках SPO последнего, сообщила корпорация ранее в четверг.