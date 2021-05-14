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Акции "Норникеля" спокойно реагируют на развод Потаниных
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Акции "Норникеля" спокойно реагируют на новости о возобновлении в Великобритании судебного процесса по разводу и разделу имущества между совладельцем ГМК Владимиром Потаниным и... ПРАЙМ, 14.05.2021
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" спокойно реагируют на новости о возобновлении в Великобритании судебного процесса по разводу и разделу имущества между совладельцем ГМК Владимиром Потаниным и его бывшей супругой Натальей.
В вечернюю сессию Московской биржи цена акций "Норникеля" стабилизировалась. В пятницу с утра на фоне общерыночного позитива они дорожали на 0,5%, после чего немного сдали позиции и к 11.33 мск теряли 0,3%. Индекс Мосбиржи при этом прибавлял 0,2%.
Апелляционный суд Великобритании в четверг признал право бывшей супруги Потанина Натальи подать судебный иск о разводе в Соединенном Королевстве и претендовать на справедливый раздел имущества.
Таким образом, апелляционный суд отклонил решение предыдущей судебной инстанции. В ноябре 2019 года Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к бывшему мужу в рамках процесса о разделе имущества на 5,8 миллиарда фунтов стерлингов, назвав это дело потенциально "самым крупным бракоразводным процессом за всю историю Лондонского суда".