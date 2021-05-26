МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Эксперты, опрошенные РИА Новости, видят потенциал роста стоимости акций российских нефтегазовых компаний, однако рекомендуют выбирать подходящий момент для их покупки в 2021 году. Они предлагают рассчитывать на высокие нефтяные котировки и щедрые дивиденды.

Цена нефти марки Brent, пробив ранее в мае отметку 70 долларов за баррель, не смогла закрепиться на этом уровне и перешла к снижению, что в том числе повлияло на стоимость акций крупнейших российских нефтегазовых компаний, среди которых "Роснефть", "Лукойл" и "Татнефть". Аналитик "Фридом Финанс" Евгений Миронюк приводит в пример котировки "Лукойла", которые оказывались на 12% ниже мартовского максимума 6480 рублей за акцию.

Текущая просадка бумаг предоставляет хорошую возможность для покупки бумаг данных эмитентов, считает Миронюк. Он прогнозирует, что стоимость Brent в ближайшие месяцы будет тяготеть к диапазону 60-70 долларов за баррель. Данный уровень выгоден как для компаний, так и при пополнении бюджета, что увеличивает возможности предоставлять льготы для разработки трудноизвлекаемых запасов нефти, указывает аналитик. Также возможен пересмотр налогообложения на добычу высоковязкой нефти, добавляет аналитик.

"Цены на нефть сейчас относительно высоки. Но после сильного прошлогоднего падения новая масштабная просадка нефтяных котировок маловероятна. Не исключено, что нефтяные фьючерсы на какое-то время стабилизируются вблизи текущих уровней", — полагает старший риск-менеджер "Алго Капитал" Виталий Манжос.

В середине лета акции нефтегазовых компаний могут заметно подешеветь после закрытия годовых реестров акционеров для выплаты дивидендов, осенью и зимой более вероятен рост этих бумаг с учетом массовой вакцинации от коронавируса и ожидаемой тенденции к выходу мировой экономики из состояния спада, прогнозирует Манжос.

ДВЕ СТРАТЕГИИ

Начальник отдела персонального брокерского обслуживания "БКС Мир инвестиций" Сергей Кучин видит значительный потенциал роста котировок акций нефтегазовых компаний на интервале 12 месяцев. Он выделяет две основные стратегии генерирования прибыли акционеров: высокие инвестиции в проекты роста и скромные дивиденды, высокие дивиденды и низкие инвестиции.

По словам эксперта, обе стратегии вполне рабочие. В качестве примера он приводит "Новатэк" с общей доходностью 115% (высокие инвестиции) против "Лукойла" и "обычки" "Татнефти" – со 132% и 162% соответственно (низкие инвестиции). Внизу этого списка находятся "Сургутнефтегаз" и "Газпром", которые выплачивают низкие дивиденды и генерируют очень низкую доходность на удержанную прибыль, что обеспечило отрицательную совокупную доходность, заявляет Кучин.

Акции "Роснефти" сейчас не выглядят дешевыми, что в значительной степени связано с активным выкупом компанией своих бумаг после их падения вместе с рынком в прошлом году, считает Манжос.

Тем не менее, "Роснефть" опубликовала сильную квартальную отчетность по МСФО, напоминает Миронюк. Чистая прибыль "Роснефти" по итогам первого квартала достигла 149 миллиардов рублей при убытке в 156 миллиардов рублей годом ранее. А показатель свободного денежного потока "Роснефти" окажет поддержку дивидендным ожиданиям по году, полагает аналитик.

В РАСЧЕТЕ НА ДИВИДЕНДЫ

"Роснефть" выплатит дивиденды за 2020 год в размере 6,94 рубля на акцию, или порядка 1,3% от текущей стоимости, оценивает Манжос.

Бумаги "Лукойла" привлекательны с точки зрения дивидендной доходности, отмечает Миронюк. Прозрачная дивидендная политика предполагает направление на выплату дивидендов 100% скорректированного свободного денежного потока, ориентировочная дивидендная доходность – 3,5%.

"Лукойл" выплатит финальные дивиденды за 2020 год в размере 213 рублей на акцию, или около 3,6% от текущей цены, оценивает Манжос.

Обыкновенные и привилегированные акции "Татнефти" уже выглядят достаточно интересными для покупки на срок от полугода до года, полагает Манжос. Однако надо учитывать, что рост этих бумаг будет затруднен тем фактом, что "Татнефть" сильнее других компаний пострадала от недавней отмены льгот на добычу сверхвязкой нефти, добавляет эксперт. Кроме того, они в целом выглядят заметно слабее других бумаг нефтяных компаний, заявляет Манжос.

Финальные дивиденды "Татнефти" за 2020 год по обоим типам акций составят 12,3 рубля – это 2,5% от текущей цены обыкновенных акций и около 2,6% от биржевого курса привилегированных бумаг, рассчитывает Манжос.

"Татнефть" — одна из наиболее дивидендных компаний, утверждает Миронюк, несмотря на то, что ранее объявила минимальный уровень дивидендов, допустимый в рамках дивидендной политики, которая предусматривает выплату минимум 50% от чистой прибыли.

В качестве целевой цены на горизонте года Миронюк называет для "Лукойла" – 6935 рублей за акцию, для "Роснефти" – 639 рублей за акцию, "Татнефти" – 704 рублей за обыкновенную бумагу и 695 рублей – за привилегированную.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал дивиденды в размере 0,7 рубля на обыкновенную акцию и 6,72 рубля на привилегированную, сообщает Манжос. Таким образом, годовая дивидендная доходность обыкновенных бумаг составит порядка 1,9%, а привилегированных – около 14,5%, фиксирует эксперт.

Покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" под дивиденды на текущем уровне уже поздно, считает Манжос. После дивидендной отсечки они должны сильно просесть. Но покупка этих бумаг на срок до 10 лет и дольше уместна и на текущем уровне, говорит эксперт.

Между тем крайне высокий возврат на инвестиции по "префам" "Сургутнефтегаза" и "Татнефти" обеспечен не только за счет высоких дивидендов, но и благодаря исчезновению гэпа к "обычке", когда рынку стало очевидно, что "префы" предлагают такие же ("Татнефть") или намного более высокие ("Сургутнефтегаз") дивиденды, обращает внимание Кучин. Оба типа акций "Татнефти" получили поддержку после изменения дивидендной политики, добавляет он.

ХОРОШИЙ МОМЕНТ

Все указанные акции в будущем будут стоить дороже текущих значений, однако их динамика не имеет прямой связи со временем, указывает Манжос. Поэтому при покупке на срок от нескольких месяцев до года имеет смысл выжидать хороший момент для покупки, рекомендует эксперт. При инвестировании на долгий срок можно приобретать эти бумаги по текущим ценам, заключает он. "Новатэк" передал в залог свою долю в "Арктик СПГ 2"

Кучин считает, что рынок еще не в полной мере отыграл новую дивидендную политику "Газпрома", которая предполагает выплату 50% с 2021 года, что должно повысить дивидендную доходность до 15% к 2023 году. В отношении префов "Сургутнефтегаза", у которых, по оценкам эксперта, самый высокий потенциал роста котировок в российском нефтегазе, Кучин считает, что бумаги на данный момент недооценены, учитывая стабильно высокие дивиденды (дивидендная доходность составит 27% в течение ближайших 15 месяцев) и контрциклические выплаты.

В последние годы дивидендная политика практически всех российских нефтегазовых компаний существенно улучшилась, отмечает Кучин. При таком подходе он выделяет "Газпром" и "префы" Сургутнефтегаза.

В целом тот факт, что российские нефтяные компании сумели выплатить дивиденды по итогам кризисного 2020 года, уже стоит воспринимать как позитив, заключает Манжос.