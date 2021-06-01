МОСКВА, 1 июня — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская биржа (СПБ) с 1 июня начнет торги акциями еще 43 иностранных эмитентов, общее количество доступных к торгам бумаг достигнет 1601, следует из сообщения торговой площадки.

"Санкт-Петербургская биржа 1 июня в 16.30 мск начнет торги акциями 43 иностранных эмитентов с суммарной рыночной капитализацией 146,55 миллиардов долларов. Общее количество ценных бумаг иностранных эмитентов на торгах составит 1601", — говорится в сообщении.

Новые компании представляют восемь секторов экономики, в которые входят 46 отраслей: 12 компаний работают в отрасли биотехнологий, 3 занимаются производством медицинского оборудования, 3 производят автомобили, 2 производят комплектующие и оборудование для автомобилей, 2 разрабатывают прикладное программное обеспечение, 2 производят электронное оборудование и приборы, сообщает торговая площадка.

Также в число новых компаний входят производители фармацевтической продукции, сельскохозяйственной продукции, производители полупроводников и оборудования для связи, компании, работающие в нефтегазовой отрасли, финансовые компании и другие. Рыночная капитализация добавляемых компаний находится в диапазоне от 424,64 миллиона долларов до 19,57 миллиарда долларов. Рубль взлетел в рейтинге 36 основных мировых валют

В частности, станут доступными к торгам акции онлайн-платформы для соревнований по видеоиграм Skillz, один из крупнейших видеохостингов Vimeo, производитель электрических пикапов Lordstown Motors.

Санкт-Петербургская биржа — крупнейшая в РФ биржевая площадка, организующая торги акциями международных компаний.