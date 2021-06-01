МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник в основном растут в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 10.32 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 2,25%, до 7,26 доллара, "Новатэка" — на 0,58%, до 200,6 доллара, "Лукойла" — на 2,21%, до 83,26 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,24%, до 7,12 доллара, "Газпром нефти" — на 2,14%, до 26,3 доллара.

Цена расписок "Норникеля" росла на 1,42%, до 36,33 доллара, "Северстали" — снижалась на 0,13%, до 23,01 доллара, НЛМК — повышалась на 0,34%, до 35,96 доллара. Российский рынок акций растет в начале дня вслед за нефтью и рублем

Бумаги ВТБ дорожали на 4,66%, до 1,39 доллара, Сбербанка — росли на 0,93%, до 17,03 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,92%, до 75,69 доллара.

GDR АФК "Система" повышались в цене на 0,58%, до 8,67 доллара, "Магнита" — на 1,6%, до 15,52 доллара, "Ленты" — на 1,13%, до 3,37 доллара.