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Российский рынок акций обновил исторический максимум
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Российский рынок акций в первый день лета ощутимо вырос по основным биржевым индексам на фоне уверенно дорожающей нефти; индекс Мосбиржи в ходе торгов побил очередной исторический... ПРАЙМ, 01.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первый день лета ощутимо вырос по основным биржевым индексам на фоне уверенно дорожающей нефти; индекс Мосбиржи в ходе торгов побил очередной исторический рекорд.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника вырос на 1,15% — до 3764,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1614,21 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
В ходе торгов индекс Мосбиржи обновил очередной исторический максимум (3784,59 пункта), а индекс РТС – максимум с января 2020 года (1622,82 пункта).
Стоимость нефти марки Brent растет на 1,4% — до 70,3 доллара за баррель, обновляя максимумы с марта.