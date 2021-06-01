МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций в первый день лета ощутимо вырос по основным биржевым индексам на фоне уверенно дорожающей нефти; индекс Мосбиржи в ходе торгов побил очередной исторический рекорд. Мосбиржа купила 70% платформы по подбору страховых и банковских услуг

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника вырос на 1,15% — до 3764,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1614,21 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов индекс Мосбиржи обновил очередной исторический максимум (3784,59 пункта), а индекс РТС – максимум с января 2020 года (1622,82 пункта).

Стоимость нефти марки Brent растет на 1,4% — до 70,3 доллара за баррель, обновляя максимумы с марта.