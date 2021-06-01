МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российский рынок акций ощутимо вырос по основным биржевым индексам в первую летнюю торговую сессию при существенно дорожающей нефти.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вторника вырос на 1,15%, до 3764,59 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,04%, до 1614,21 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

В ходе торгов индекс Мосбиржи также обновил очередной исторический максимум (3784,59 пункта), а индекс РТС – максимум с января 2020 года (1622,82 пункта).

РОСТ ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок торговался во вторник с ощутимым ростом цен акций, отыгрывая позитивные сигналы с мировых нефтяных и фондовых торговых площадок.

Так, цены на нефть растут в первый день лета, закрепляясь на психологически значимом уровне 70 долларов за баррель. Сейчас сорт Brent дорожает на 1,2%, до 70,1 доллара. А в течение дня он обновил максимум с 8 марта, поднявшись до 71,32 доллара. Участники торгов отыгрывают решение ОПЕК+ сохранить параметры ограничений без изменений и пока не наращивать добычу.

При этом основные западные фондовые индексы также преимущественно повышаются во вторник, отыгрывая позитивную макроэкономическую статистику. В частности, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в мае вырос до 61,2% со значения апреля в 60,7%.

Вполне закономерно лидировали в росте цены бумаги нефтегазового сектора РФ с большим весом в индексах, что обеспечило обновление ими максимумов. В лидерах роста среди российских акций оказались бумаги нефтегазового сектора: "Лукойла" (+3%), "Газпром нефти" (+2,5%), "Новатэка" (+2,3%), "Роснефти" (+2,2%).

Заметно снизились в цене расписки "Эталона" (-1,3%), X5 (-1%), "Русгидро" (-0,6%), акции "Ростелекома" (-0,5%).

ПРОГНОЗЫ

Интерес к российскому рынку акций может сохраниться в ближайшие сессии на фоне высоких цен на нефть, полагает Владимир Лящук из Промсвязьбанка. В результате индекс Мосбиржи попытается достичь психологическую отметку 3800 пунктов, считает он.

"Сильные" данные производственного сектора, поступающие со всех частей света, с одной стороны, заверяют инвесторов в восстановлении экономической активности, но с другой заставляют задуматься о перспективе сворачивания стимулирующих мер, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". В целом настрой рисковых активов, однако, остается позитивным, считает она.

"Индексы Мосбиржи и РТС расположены вплотную к зонам краткосрочной перекупленности, но все еще могут совершить скачок к ближайшим сопротивлениям, расположенным в районе 3800 и 1650 пунктов соответственно. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3710-3810 пунктов", — считает она.