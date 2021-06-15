2021-06-15T15:58:02+03:00
2021-06-15T15:58:02+03:00
2021-06-15T15:58:02+03:00
2021
https://1prime.ru/Stocks/20210615/833936323.html
Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды за 2020 год
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Акционеры "Газпром нефти" одобрили суммарные дивиденды по результатам 2020 года в размере 15 рублей на акцию, сообщает компания. "Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в... ПРАЙМ, 15.06.2021
акционеры, дивиденды, газпром нефть, новости, рынки, энергетика, акции, нефть
https://1prime.ru/images/83231/80/832318010.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83231/80/832318010.jpg
https://1prime.ru/images/83231/80/832318007.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83231/80/832318007.jpg
https://1prime.ru/images/83231/80/832318004.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83231/80/832318004.jpg
https://1prime.ru/Bonds/20210610/833896877.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили суммарные дивиденды по результатам 2020 года в размере 15 рублей на акцию, сообщает компания.
"Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме в размере 15,00 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 5,00 рубля на одну обыкновенную акцию)", — говорится в сообщении.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 25 июня.