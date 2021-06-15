МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили суммарные дивиденды по результатам 2020 года в размере 15 рублей на акцию, сообщает компания. Источник: "Газпром" планирует сбор заявок на вечные облигации

"Выплатить дивиденды по результатам 2020 года в денежной форме в размере 15,00 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам девяти месяцев 2020 года в размере 5,00 рубля на одну обыкновенную акцию)", — говорится в сообщении.

Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 25 июня.