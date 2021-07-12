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Эксперт рассказала, как новый штамм COVID повлияет на рынок акций
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Сейчас есть все предпосылки для развития коррекции от исторических максимумов вслед за глобальными рынками акций. Об этом рассказала "Прайм" Наталья Малых, руководитель отдела... ПРАЙМ, 12.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Сейчас есть все предпосылки для развития коррекции от исторических максимумов вслед за глобальными рынками акций. Об этом рассказала "Прайм" Наталья Малых, руководитель отдела анализа акций ФГ "ФИНАМ".
Она отметила, что после ралли ключевые индексы выглядят перекупленными в моменте, и теперь ожидается умеренное снижение на следующей неделе. Триггерами на российском рынке акций могут стать фиксация прибыли перед выходом нового отчета по инфляции в США (13 июля), продолжающееся снижение цен на нефть, а также ухудшение эпидемиологической ситуации, считает Малых.
"Мутировавший вирус распространяется довольно быстро, и страны вновь начинают вводить ограничения. До сих пор инвесторы не особо учитывали данный фактор. Однако если негативная статистика заболеваний продолжит выходить из под контроля властей, это усилит тенденцию к фиксации прибыли", — добавила эксперт. Кроме того, также будет иметь место техническая просадка из-за прохождения некоторыми важными для рынка бумагами дивидендной отсечки, в частности речь идет про акции "Газпрома", который на волне последнего ралли снова вернул себе первое место по капитализации на российском рынке, обогнав "Сбер", отметила Малых.