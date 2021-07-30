МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в пятницу снижается по основным биржевым индексам на фоне падающих нефтяных котировок.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на 0,5%, до уровня 3786 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9% до 1624 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти падает на 0,6% до 74,7 доллара за баррель сорта Brent.