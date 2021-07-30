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2021
https://1prime.ru/Stocks/20210730/834338195.html
Акции российских компаний дешевеют вслед за нефтью
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Российский рынок акций с началом торгов в пятницу снижается по основным биржевым индексам на фоне падающих нефтяных котировок. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на... ПРАЙМ, 30.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов в пятницу снижается по основным биржевым индексам на фоне падающих нефтяных котировок.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.04 мск снижался на 0,5%, до уровня 3786 пунктов, долларовый индекс РТС — на 0,9% до 1624 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти падает на 0,6% до 74,7 доллара за баррель сорта Brent.