Бумаги российских компаний в основном дешевеют на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.50 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,1% — до 7,46 доллара, "Новатэка" — на 0,04%, до 223,6 доллара, "Лукойла" — опускалась на 1,6%, до 86,2 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,57% — до 7,71 доллара, "Газпром нефти" — на 0,94%, до 28,93 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 1,09% — до 34,16 доллара, "Северстали" — на 0,33%, до 24,46 доллара, НЛМК — на 0,77%, до 34,99 доллара.
Бумаги ВТБ дорожали на 0,54% — до 1,29 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,93%, до 16,45 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,09% — до 85,92 доллара.
GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 1,15% — до 8,13 доллара. Бумаги "Магнита" росли на 0,14% — до 14,63 доллара, "Ленты" — опускались на 0,39%, до 3,2 доллара.
https://1prime.ru/Stocks/20210730/834339000.html