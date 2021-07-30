МОСКВА, 30 июл — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Акции российских компаний дешевеют вслед за нефтью

По состоянию на 10.50 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,1% — до 7,46 доллара, "Новатэка" — на 0,04%, до 223,6 доллара, "Лукойла" — опускалась на 1,6%, до 86,2 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,57% — до 7,71 доллара, "Газпром нефти" — на 0,94%, до 28,93 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 1,09% — до 34,16 доллара, "Северстали" — на 0,33%, до 24,46 доллара, НЛМК — на 0,77%, до 34,99 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,54% — до 1,29 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,93%, до 16,45 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", снижалась на 0,09% — до 85,92 доллара.

GDR АФК "Система" снижались в стоимости на 1,15% — до 8,13 доллара. Бумаги "Магнита" росли на 0,14% — до 14,63 доллара, "Ленты" — опускались на 0,39%, до 3,2 доллара.